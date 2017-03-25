عقوبات أمريكية على 11 كياناً وفرداً بسبب «البالستي» الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على 30 كياناً وفرداً أجنبياً؛ بسبب نقل تكنولوجيا حساسة إلى إيران من أجل برنامجها الصاروخي أو لانتهاك القيود على التصدير إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وأفادت الوزارة، في بيانٍ نقلته وسائل إعلام بينها موقع “العربية نت”، أن 11 من الشركات والأفراد من الصين وكوريا الشمالية فُرِضَت عليهم عقوبات بسبب نقل تكنولوجيا قد تعزّز البرنامج الصاروخي البالستي في إيران. وأشار ذات البيان إلى عقوبات فرضت على 19 كياناً أو فرداً بسبب انتهاكات أخرى بموجب قانون منع انتشار الأسلحة الخاصة بإيران وكوريا الشمالية وسوريا. ويلفِت البيان إلى الاعتقاد بأن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات نقلوا أو امتلكوا تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساهم في تطوير أسلحة دمار شامل. وأكدت “الخارجية” الأمريكية استمرار التزام واشنطن بإخضاع إيران للمساءلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (١) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)