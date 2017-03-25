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ألوان الطيف في سماء الجوف أمس بعد هطول أمطار (واس)

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (١) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)

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