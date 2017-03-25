وظائف دبلوماسية للسعوديات .. والتقديم نهاية الشهر

أعلنت وزارة الخارجية توفيرها وظائف دبلوماسية للمواطنات بمسمى “ملحق” و”سكرتير ثان”، فيما حددت الـ 29 من مارس الجاري موعداً لبدء التقديم حتى الـ 6 من إبريل المقبل.

وعلاوةً على الجدارة؛ وضعت “الخارجية” شروطاً لشغل الوظائف الدبلوماسية النسائية، بينها ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير الجنسية السعودية، وأن تكون لائقة صحياً وحسنة المظهر، وألا تكون مفصولة من خدمة الدولة، وألا يكون محكوماً عليها بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وبالنسبة للعمر؛ اشترطت الوزارة ألا يتجاوز الـ 30 سنة للمتقدمات لمسابقة (ملحق) والـ 40 سنة للمتقدمات لمسابقة (سكرتير ثان). وتضمنت الشروط إجادة اللغة الإنجليزية، والحصول على درجة البكالوريوس بالنسبة لوظيفة (ملحق) والماجستير لوظيفة (سكرتير ثان) بتقدير لا يقل عن (جيد). وحددت “الخارجية” عدداً من التخصصات لوظيفتي “ملحق” و”سكرتير ثان” بينها “علوم سياسية، قانون، اقتصاد”. فيما يجري التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة؛ فإن موعد الاختبار التحريري ومقره سيُبلغان عبر رسائل القبول. في سياقٍ مختلف؛ بحث وزير الخارجية، عادل الجبير، ونظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، خلال جلسةٍ ثنائيةٍ أمس الأول، العلاقات بين البلدين الصديقين في أعقاب الزيارة الناجحة لولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الولايات المتحدة. كما يأتي ذلك في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب. وتطرق الوزيران، خلال الجلسة المباحثات التي عُقِدَت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، إلى مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط ومستجداتها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (١) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)