رسم دقيق لوجه رجل توفي قبل 700 عام

تمكن علماء من جامعة كامبريدج البريطانية من رسم صورة دقيقة لوجه رجل توفي قبل 700 عام.

وقال العلماء أنهم تمكنوا من طباعة صورة دقيقة لوجه رجل توفي قبل 700 عام باستخدام جمجمته، التي عثروا عليها مع هيكله العظمي في إحدى المقابر القديمة الموجودة تحت مبنى معهد Old Divinity School”.

وأضاف العلماء أن “الهيكل العظمي للرجل المذكور هو واحد من مجموعة هياكل تم العثور عليها في الفترة ما بين 2010 و2012، في مكان مشفى القديس يوحنا سابقا.

ووفقا للتقديرات فإن الهيكل العظمي يعود لرجل في الأربعينات من العمر، حيث بينت تحاليل عظام الأسنان أن نظام غذائه كان يعتمد بشكل أساسي على اللحوم والأسماك، لقد لاحظنا على الجزء الخلفي من جمجمته أثر ضربة خلفتها أداة حادة، نعتقد أنها كانت السبب في وفاته”.