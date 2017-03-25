القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه و اسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عبدالحميد، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

إلى ذلك؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عبدالحميد، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

في السياق نفسه؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عبدالحميد، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.