نصف مليون ريال غرامة لمقاولين في نجران

غرمت أمانة منطقة نجران ممثلة بوكالة التعمير والمشاريع، 28 شركة ومؤسسة تابعة للجهات الخدمية بمبلغ 579.500 ألف ريال، وفقاً لنوعية المخالفات، وذلك خلال الفترة من 1438/01/01هـ وحتى 1438/06/21هـ.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشروعات بالمنطقة مراعاة اشتراطات السلامة وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المخالفات المرصودة بلغت 80 مخالفة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنية التحية بسبب عدم التزامهم بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة في تنفيذ مشروعات الإدارات والجهات الخدمية، حيث تمثلت بالحفر دون ترخيص، وعدم قص طبقات الإسفلت حسب الطرق الفنية، وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها، وعدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل والأضرار بالشوارع القائمة عند استخدام المعدات الثقيلة، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة المرورية عند تنفيذ المشروعات، إضافة إلى عدم وضع اللوحات التوضيحية للمشروع المنفذ.