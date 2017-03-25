مقتل جنديين باكستانيين بإنفجارعبوة ناسفة

لقي جنديان من رجال قوات الأمن الباكستانية مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار وقع في منطقة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر أمنية أن الانفجار وقع الليلة الماضية، ونجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على جانب أحد الطرق، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة لقوات الأمن بالقرب منها ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة إلى جانب تدمير السيارة.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة، وقامت بنقل الضحايا إلى المستشفى.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الانفجار، في حين شنت قوات الأمن حملة تمشيط بالمنطقة للبحث عن العناصر التي نفذته.