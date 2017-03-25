لص يترك حذاءه مليئا بالذهب في مطار دبي

أقدم آسيوي الأسبوع الماضي على ترك حذائه مليئاً بالذهب عند بوابات مطار دبي.

وبحسب الهيئة القضائية لمحكمة الجنايات في دبي، فإن الرجل الذي لم تحدد جنسيته، سرق من منزل مخدومه في نخلة جميرا مبلغ 105 آلاف درهم، و2.66 كيلوغرام سبائك ذهبية بقيمة 385 ألف درهم، وقلادة وخاتماً ذهبيين بـ18 ألف درهم، مستغلا تواجد المجني عليه خارج الإمارات، وحصوله على جواز سفره منه بحجة السفر إلى بلاده.

وعند بلوغه مطار دبي، تفاجأ بحجم التدابير الأمنية وبوابات التفتيش الإلكترونية، فما كان منه إلا أن ترك حذاءه محشواً بالذهب والمال، وفقا لما أوردته صحيفة “البيان”، وتابع رحلته حافي القدمين، إلا أن السلطات الأمنية تمكنت على ما يبدو من تحديده، وفور عودته تم إلقاء القبض عليه، والتحقيق معه حيث اعترف بجريمته.