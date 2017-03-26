7 محاور في لقاء جمعية الاقتصاد السعودية

الرياض ـ الشرق

تنظم جمعية الاقتصاد السعودية الإثنين المقبل، لقاءها السنوي الـ 19 بعنوان «التنويع الاقتصادي»، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال. ويهدف اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيه مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى التعرف على أهم ملامح الوضع الراهن والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، ومتطلبات التنويع، وعلاقة التنويع بالتنمية الاقتصادية المتوازنة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد آليات رسم سياسات التنويع في إطار رؤية المملكة 2030. كما يهدف إلى كيفية الاستفادة من السياسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال إحداث التنويع الاقتصادي ومقومات نجاح تلك السياسات وكيفية تطبيقها من خلال إعادة توجيه الاستثمارات وتعبئة الموارد لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة، وذلك بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين ومحللين في هذا المجال. ويتناول اللقاء، سبعة محاور تتمثل في التنويع الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في المملكة، والتجارب الإقليمية والدولية الرائدة في شأن التنويع الاقتصادي، والبيئة التشريعية اللازم توافرها لتحقيق التنويع الاقتصادي، والقطاع الخاص، والقطاع غير النفطي ودورهما في الوصول للتنويع الاقتصادي، والتحديات والفرص المتاحة للوصول إلى التنويع الاقتصادي، والاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (١٢) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)