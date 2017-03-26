«دار العلوم» في الأسبوع الخليجي لصحة الأسنان

على مدى 4 أيام؛ تشارك كلية طب الأسنان بجامعة دار العلوم في الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، في الفترة بين 27 و30 مارس. وتستهدف الكلية، ممثّلةً في طاقمها وعدد من الطلاب والطالبات، استعراض معلومات تسهم في زيادة مستوى الصحة الفموية. وفي أول أيام الفعالية الخليجية؛ تستهدف الكلية توعية جميع منسوبي «دار العلوم» وطلابها. فيما تستهدف، في اليومين الثاني والثالث، توعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب مدارس الدمج، إذ تنتقل إلى مركز الملك فهد للأطفال المعاقين، في نشاطٍ سيشمل المعلمين والأهالي. وفي اليوم الرابع؛ تُختتَم المشارَكة في مبنى الكلية، وتستهدف أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)