المملكة تتعاون مع بريطانيا في تحقيقات «هجوم لندن» الإرهابي

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة التزام المملكة العربية السعودية بالعمل المستمر مع بريطانيا؛ لتقديم المساعدة في التحقيقات الجارية في هجوم لندن الإرهابي.

ورأت السفارة، في بيانٍ لها أمس الأول، أن الهجوم، الذي وقع الأربعاء الماضي في لندن وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم المنفذ، يُظهِر مجدّداً أهمية الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وشدد البيان «في وقت كهذا؛ فإن تعاوننا الأمني المستمر هو ضرورة قصوى لهزيمة الإرهاب وإنقاذ أرواح الأبرياء»، مجدِّداً الإشارة إلى مواصلة المملكة الوقوف مع بريطانيا في هذا الوقت العصيب؛ ومؤكداً التزامها بالعمل المستمر مع بريطانيا في تقديم المساعدة في التحقيقات الجارية.

وجددت السفارة إدانة المملكة للهجوم الإرهابي وتأكيد وقوفها مع بريطانيا في محاربة الإرهاب.

وقالت «المملكة العربية السعودية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على البرلمان البريطاني في لندن» و»خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- قد أعرب عن تعازيه في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية وأدان الهجوم، معبراً عن تعازيه وتعاطفه مع أسر ضحايا الهجوم الإرهابي والشعب البريطاني».

ورداً على المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إقامة المهاجم في وقتٍ سابق في المملكة؛ أوضحت السفارة في بيانها «المهاجم خالد مسعود أقام في المملكة لفترتين، الأولى من نوفمبر 2005 إلى الشهر نفسه من عام 2006، و(الثانية) من أبريل 2008 إلى أبريل 2009، وكان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية»، كما أنه «زار المملكة في مارس عام 2015 بعد أن حصل على تأشيرة عمرة من خلال شركة رحلات مرخصة».

وأفاد البيان «خلال الوقت الذي قضاه في المملكة؛ لم يظهَر خالد مسعود على قوائم الرصد الخاصة بأجهزة الأمن، وليس له سجل إجرامي في المملكة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)