رئيس باكستان: مكانة خاصة للمملكة إسلامياً .. وعلاقاتنا بها تاريخية

وصف رئيس باكستان علاقات بلاده بالمملكة بالأخوية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، مؤكداً أنها تنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة.

وقال الرئيس ممنون حسين، لدى استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين في إسلام آباد عبدالله الزهراني، إن المملكة دولة مهمة وتحظى بمكانة خاصة على مستوى الأمة الإسلامية.

وأكد، في بيانٍ صادر عن القصر الرئاسي في إسلام آباد، أن بلاده تولي اهتماماً بالغاً بعلاقاتها مع المملكة؛ وأن الشعب الباكستاني يكن الحب والاحترام لقيادة وشعب المملكة.

وشكر حسين السفير الزهراني، الذي انتهت فترة عمله في باكستان، على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات والأصعدة، متمنياً له التوفيق والنجاح.

بدوره؛ أكد الزهراني أن ما قدمه من جهود خلال فترة عمله كان وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، مبيّناً أن المملكة تعد باكستان بلداً شقيقاً ولن تدخر جهداً في الوقوف بجانبه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)