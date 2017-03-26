العيادات السعودية في «الزعتري» تصرف 1957 وصفة طبية خلال أسبوع

صرفت العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري 1957 وصفة طبية لمراجعين سوريين، خلال الأسبوع الفائت، الـ 220 لها في المخيم.

وتتبع العياداتُ الحملةَ الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا. بينما يقع «الزعتري»، المخصص للاجئين السوريين، في محافظة المفرق الأردنية.

وتصرف العيادات، عبر صيدليتها، عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة الفئات العمرية.

وأفاد المدير الطبي للعيادات، الدكتور حامد المفعلاني، بتأمين الصيدلية كافة المستلزمات العلاجية والدوائية على اختلاف حاجات المرضى من اللاجئين ووفق الاستشارة الطبية، مبيّناً أن الوصفات المصروفة تنقسم إلى يومية ودورية للأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب.

بدوره؛ أشار المدير الإقليمي للحملة السعودية، الدكتور بدر السمحان، إلى امتلاك عياداتها في «الزعتري» كوادر طبية عالية التدريب تقدم العلاج المناسب للسوريين، وهو ما تسعى إليه الحملة منذ انطلاقها.

وقال السمحان: «ما تقوم به الحملة الوطنية السعودية من أعمال إغاثية إنما هو حلقة من سلسلة الأعمال الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد- حفظهم الله-».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)