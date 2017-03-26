«اللهابة» تكثِّف جهودها لتصريف مياه الأمطار

رفعت بلدية اللهابة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مستوى الاستعداد لمواجهة المتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة حالياً، وكثفت جهودها بالتعامل الفوري وسحب المياه المتجمعة أثناء هطول الأمطار التي هطلت مؤخراً على اللهابة والمراكز التابعة لها.
وأوضح رئيس بلدية اللهابة عبدالله المطيري، أن فرق الطوارئ الخاصة بالتعامل مع الأمطار والحالات المناخية المتقلبة والمعدة مسبقاً مدعومة بعدد الوايتات والمضخات لشفط المياه قامت بالتعامل السريع فور هطول الأمطار، وذلك بسحبها من الشوارع والطرقات ونزح جميع التجمعات التي خلفتها الأمطار، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه عبر خدمة 940.
«اللهابة» تكثِّف جهودها لتصريف مياه الأمطار
رفعت بلدية اللهابة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مستوى الاستعداد لمواجهة المتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة حالياً، وكثفت جهودها بالتعامل الفوري وسحب المياه المتجمعة أثناء هطول الأمطار التي هطلت مؤخراً على اللهابة والمراكز التابعة لها.
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