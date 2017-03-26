مشروع تشجير يحول «متنزه الأحساء» إلى متنفس طبيعي للأهالي

بدأت منذ عقود قصة زحف الرمال إلى الأحساء، التي كانت تتجه في تحرك بطيء بفعل الرياح نحو 20 قرية في «الواحة الوادعة» شرق البلاد، منذرة بتغير بيئي يسلبها اسمها ومن المزارع نظرتها وبهاؤها والقضاء على محاصيلها.

واحتاج إيقاف زحف الرمال إلى زراعة جيش من الأشجار لتتصدى للرمال وتكون حائلا بينها وبين الواحة، ومن هنا بدأ «متنزه الأحساء الوطني» يتمدد شرق الأحساء لمواجهة كثبان الرمال، على مساحة تتجاوز 45 كيلو متراً، حيث بدأ العمل في المتنزه عام 1962، حيث باتت الأرض المخصصة لهذه المواجهة متنزهاً ومتنفسا طبيعيا مبهجا وجاذبا لأهل الأحساء، يشار إليه بالبنان، يميزه كثافة الأشجار التي تقدر بأكثر من 7 ملايين شجرة 10 % منها أشجار مستوردة، حيث تضفي بأشكالها وأنواعها المتعددة البهجة والسرور على زوار المتنزه.

وتقف وزارة البيئة والمياه والزراعة على إدارة المتنزه والمحافظة عليه ليبقى مرتعا لطيفاً للاستجمام، ووجد الباحثون والدارسون فيه مكاناً لتطوير الحياة النباتية المحلية، ويسهمون فيه بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمتنزهات، واستثمار تجربته في موضوع زحف الرمال.

وبدأ العاملون في المتنزه كذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية في برامج التدريب والتأهيل للقيام بأعمال المتنزهات الوطنية، ومشاركة الجهود المحلية والوطنية للحفاظ على الحياة النباتية، ومع مرور الوقت تطورت خدمات المتنزه باستحداث برك سباحة، وملاعب للأطفال، ومضامير للخيول والدراجات للعائلات والشباب، علاوة على الخدمات الأخرى.

كما أن عين الناظر تستمتع بمنظر المتطوعين وهم يجوبون المتنزه في مجموعات لرفع النفايات وترتيب المتنزه، إذ بات المتنزه علامة فارقة في العمل التطوعي وحث المجتمع على الانخراط في مشاريع تنفع الصالح العام.

وينتظر متنزه الأحساء الوطني حقبة جديدة، ومزيداً من التطوير والتشجير، وهو مع موعد بادرتين لتطويره وتطوير المتنزهات الأخرى تتضمن زراعة 4 ملايين شجرة في أنحاء المملكة تقودهما وزارة البيئة والمياه والزراعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (٦) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)