يرعى أمير الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف اليوم حفل افتتاح فعاليات «ملتقى دارين الثقافي الثاني»، تحت عنوان «المؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة .. المنجز وآفاق المستقبل»، وذلك عند العاشرة صباحاً في قاعة الاحتفالات بفندق شيراتون الدمام .

وتستمر الجلسات العلمية والمعرض المصاحب للملتقى لمدة 3 ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية المشرف العام على الملتقى محمد بن عبدالله بودي، أن الملتقى يأتي في نسخته الثانية تأكيداً لرغبة مجلس إدارة النادي بأن يكون هذا الحدث الأدبي تقليداً ثقافياً ينهض به النادي، ويستمر في تطويره وأيقونة للمشهد الثقافي في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن عنوان الملتقى يركِّز على المؤسسات الثقافية الأهلية بوصفها أوعية ثقافية تنشر المعرفة والثقافة والأدب.

وأشار إلى دعوة المؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة محلياً وخليجياً وعربياً، وعدد من المؤسسات الدولية الأهلية للمشاركة في الملتقى، وسيتم تكريم أصحاب المؤسسات ورؤسائها في حفل افتتاح الملتقى تقديراً للدور المعرفي الذي قاموا به.

وبيَّن أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة، في تنمية المعرفة ونشر الثقافة وخدمة الأدب، وإبراز التحديات التي تواجه المؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة، واستشراف مستقبل المؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة، مفيداً أن محاور الملتقى تتناول خمسة محاور هي: المؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة، ودورها في خدمة التراث الإنساني، والمؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة ، وإسهاماتها في خدمة الحركة الإبداعية والثقافية، والمؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة، وتطلعاتها المستقبلية في عصر « الإنترنت والإنفوميديا»، والمؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة، وتصوراتها لرؤية 2030، والمؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة .. تجارب وشهادات. من جهة ثانية يرعى أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته الخامسة، الأربعاء المقبل، ويستمر لـ 10 أيام، وذلك في الواجهة البحرية بالدمام.

ووجه أمير المنطقة الجهات المعنية بالتعاون مع اللجنة التنظيمية للمهرجان في دعم تنظيمه وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لإخراج فعالياته المصاحبة بشكل يتناسب مع مكانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتسويق والبرامج عبدالله بن عبدالملك المرشد أن فكرة تأسيس مهرجان الساحل الشرقي واستمراريته إلى أن وصل نسخته الخامسة هذا العام 1438هـ بالتعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحية بالمنطقة وإمارة المنطقة والأمانة والغرفة التجارية وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص يأتي وفق آلية ومنهجية ليكون أحد المهرجانات الرئيسة التي تعكس ثقافة وتراث المنطقة وأصالة وتاريخ المملكة خاصة في المحافظة على التراث البحري.

وأشار المرشد إلى أن فعاليات وأنشطة وبرامج مهرجان الساحل الشرقي متنوعة ويتم تطويرها سنوياً حسب شرائح المجتمع بمختلف الفئات خاصة الشباب والأطفال ولتكون قادرة على مواكبة الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين في المملكة وتحقيق تطلعاتهم مما يحقق المتعة والفرح والاستفادة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المجتمع وإتاحة الفرصة لتسويق والتعريف بمنتجاتهم.

من جهته بين أمين مجلس التنمية السياحية ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية والمشرف العام على المهرجان المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان أن المهرجان يعكس هوية المنطقة وموروثها الثقافي والتراثي، حيث يشتمل على عديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والتراثي والبحري، كما سيشهد في نسخته لهذا العام نقلة نوعية في الأنشطة الشبابية وتطوير القرية التراثية ومشاركة أوسع للفنون التشكيلية بالإضافة إلى المشاركات من الدول الخليجية الشقيقة. ونوه البنيان بما يحظى به المهرجان من دعم أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشيرا إلى أن المهرجان سيقدم حزمة فعاليات تضفي متعة وجمالاً وتغوص بمتابعي المهرجان في تفاصيل الحياة القديمة وارتباطها بالبحر وحكاياته وقصصه المشوقة، مشيرا بأن المهرجان يؤكد على أهمية التوسع وتشجيع الاستثمار في الأنشطة البحرية وتحفيزها بجاهزية البنية الأساسية وتوفير المواقع الاستثمارية والتسهيلات، لتحقيق قوى جذب سياحي عظمى للمنطقة واستغلالاً لمقوماتها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)