بحث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، التعاون بين الرابطة وكلٍ من هولندا وإيطاليا وجنوب إفريقيا. واستقبل الشيخ العيسى، في مكتبه في الرياض خلال اليومين الماضيين، سفير هولندا لدى المملكة، يوست رنتشس، وسفير جنوب إفريقيا، سعد كاشاليا، وسفير إيطاليا، لوكا فيراري. وبحثت اللقاءات التي جرت كل على حدة، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
أمين «العالم الإسلامي» يلتقي سفراء 3 دول
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)
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