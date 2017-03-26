تداعيات
علي الزامل
أنت من وين؟!
هل نعلم أو نتعلم إن صح التعبير أن أكثر ما يؤجج أفراد المجتمع ويذيب الولاء للوطن هو تكريس “المناطقية“ كلنا وبلا استثناء نعمل بهذا المعطى البغيض من حيث لا ندري أو نحتسب بدليل أول سؤال نوجهه أو يوجه لنا في مستهل الالتقاء والتعارف أنت من (وين)؟ مع أننا نعلم يقيناً أنه (سعودي، سعودية) لكن يبدو أن توجساتنا تذهب أبعد من ذلك إذ لا مناص من التعرف أولاً من أي منطقة أو مدينة وها هنا تتموضع الاستجابات وتعتمل الترسبات إما بالاستمالة أو التحفظ لحظتها، وبمقتضى الإجابات يقرر كلا الطرفين إما التقارب أو الفراق بعد أن استرجع كل منهما التصورات والانطباعات واجترار الملاحظات والمآخذ (الفردية!) هذا السؤال العدمي ليس فحسب يرسخ للمناطقية بل يفتح آفاقا لا حدود لها من المهاترات والنعرات نحن في غنى عنها، لا بل في مسيس الحاجة لدفنها وبالنتيجة يتداعى الخطر الأكبر وهو المزايدة بحب المنطقة أو المدينة ومفاضلتها الأمر الذي يقوض من حيث لا يفطن الفرد من ولائه للوطن. أقول لهؤلاء المغالين (المتبجحين) بحبهم لمدنهم: أمعنوا وجاهروا لكن يجب أن يكون الحب الأكبر والولاء الراسخ للوطن، فهو الأم والأب، وما تلك المناطق والمدن والقرى والهجر إلا أبناء وبنات الوطن، إذن لا مجال للمزايدة المفرطة، فإن تبدّت مدينة أجمل من غيرها أو أخرى أكثر ألقا أو أكبر فهذا لا يعني أن مواطنيها (منتقون) وأفضل من غيرهم فلا فضل لأحد دون غيره، فالفضل لله سبحانه ثم الوطن بقياداته وكافة أفراده، وتأسيساً على ذلك ودرءا للتداعيات يحتم علينا فوراً قطع رأس الأفعى (المناطقية) ولنبدأ أول ما نبدأ بتكميم أفواهنا وبلع ألسنتنا قبل أن تنبس بـ (أنت من وين؟) فنحن جميعنا من المواطنين السعوديين وكفى فلنتفق ونتعاهد أرجوكم.
انت من وين ؟!!…كلامك كلام متميز استاذ علي لايقوله إلا شخص متميز من منطقه متميزه واثبتت مقالتك انك فوق من وين ….ولكن هذا ماهو منك بل من وين ومن شخص فوق انت من وين؟!! …
وبسبب الثقه والطيبه التي حباها الله لهذه الاين أو تلك ….والسؤال الذي لامفر من مواجهته
من المؤثر هل هو الانت ؟!….أو الاين؟!… أو كلاهما؟!!….
تحياتي للجميع ولكن الحقيقه كل إناء بما فيه ينضح ….
أبو عبدالله الاصلي …
هناك ترابطاً تناسبياً كبيراً بين القوة والأكثرية والعنصرية، مثل أن تكون هناك تفرقة ضد المرأة كونها أضعف من الرجل، أو معتنقي معتقد ديني أو مذهب ديني كونهم أقلية، وينطبق ذلك بالتالي على أمور أخرى كالقبلية والمناطقية والطبقية، بل أحياناً عنصرية عكسية من المضطهدين تاريخياً عندما تسنح لهم الفرصة.
شكراً استاذ علي
شكرا ً استاذنا على الزامل على روعة الطرح واهميته ونشكرك وانت تتنقل بنا بين شؤون الحياة المختلفة وبخصوص المناطقية فانها حسب فهمي المتواضع انها شكل من إشكال التعصب أنه نوع من إلغاء حق الآخر في الوجود والتعبير عن الذات بشكل يحاول الهيمنة على الآخرين وتحويلهم من معبرين عن ذواتهم إلى كونهم معبرين عن ذوات غيرهم، وفي هذه الحالة تعود كل ذات ثقافية لتخلق قيمها الخاصة وتدافع عنها بقوة، وهنا تبرز المشكلة الحقيقية فيكون التنوع مصدر صراع بعدما كان مصدر ثراء.
الحل في نشر التعليم الايجابي التعليم الذي يرفع راية الوطن ويزوى راية التعصب والعمل على ادماج فئات الشعب ضمن برنامج وطني واسع يعلى قيم المواطنة على قيم القبيلة والجهة والله الموفق.
ولماذا لا يكون السؤال جداً عادي ويمهد للتعارف أكثر وحوار مثري .. هذا السؤال يكون ذا أهميه ويترتب على جوابه ود الحوار والاسترسال في تجاذب اطراف الحديث من كان في نفسه ( نعرة ) الجاهليه !
( قطع رأس الأفعى ) لا يكون إلا برفع درجات حب الوطن وإتحاد الجهود بين الوطن والحكومه والمواطن .. مع القضاء الفوري بلا تردد على يثير المناطقيه او القبليه
أتفق معك في طرحك ولكن اتحفظ على ( كلنا بلا استثناء نعمل بهذا …
قلم متجدد ينهل خبرات السنين .. بارك الله فيك