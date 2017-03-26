حدَّثت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات، لائحة الوحدات الغذائية وتغيير مسماها وإزالة بعض البنود وتغيير أخرى دعماً للسياحة في المنطقة الشرقية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين وزائري المنطقة، وذلك تماشياً مع أهمية التقييم والتقويم لمبادرات الأمانة، ومنها لائحة العربات المتنقلة بعد مرور عامين لها وبعد قيام الإدارة بإلقاء عدة محاضرات وندوات وورش عمل واجتماعات خلال هذه الفترة لعرضها على المستفيدين والجهات الحكومية، وما تلقته الإدارة عبر وسائل الإعلام من مقترحات وملاحظات، وإيماناً من الأمانة بأهمية الشراكة المجتمعية، ولرغبة كثير من المستفيدين في افتتاح عربات غذائية بغرض مزاولة النشاط بشكل نظامي.

وأوضح مدير عام صحة البيئة في الأمانة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشهيل، أن جهود فريق العمل لتحديث اللائحة جاء نتيجة كثرة المتقدمين ورغبتهم في العمل بهذا النشاط، وقد تركزت الجهود على إتاحة أكبر فرص ممكنة للشباب للاستثمار في هذا القطاع مع الحفاظ على صحة المستهلك وتقديم خدمة إضافية للسياحة في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن أبرز ما شهدته اللائحة من تغييرات يتمثل في إمكانية الاكتفاء بعقد مع منشأة ثابتة مرخصة من قِبل البلدية بدلاً من امتلاك المنشأة الثابتة، إضافة إلى إمكانية استعمال المقطورة أو السيارة المجهزة، وهذا ما يساعد في تقليل رأسمال المشروع، وبالتالي يساعد في تقليل نسبة الخطورة، وارتفاع الأرباح يجعله فرصة استثمارية للشباب السعودي مع الحفاظ على تحقيق الاشتراطات الصحية وسلامة المادة الغذائية في مستوى آمن، مبيناً أن اللائحة الجديدة التي سُميت بالعربات الغذائية ستكون متوفرة على موقع أمانة المنطقة الشرقية www.eamana.gov.sa خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن إدارة صحة البيئة وخلال مسيرة تحديث اللائحة، استمعت وشاركت عدداً من الراغبين في مزاولة النشاط لعدد المقترحات والملاحظات التي أخذت بعين الاعتبار، حيث حرصت أمانة المنطقة الشرقية على وصول الغذاء إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة، مع توفير الخدمات الضرورية والحفاظ على جمالية الأماكن.

ودعت إدارة صحة البيئة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة الشرقية في حال رصد أي ملاحظة، إلى التقدم بالإبلاغ عبر هاتف الطوارئ 940 أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة التي تعمل على مدار الساعة، حيث طورت الأمانة خدمة 940، حيث يمكن للمستفيد رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة عن طريق (بلاغتي) على الأجهزة الذكية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)