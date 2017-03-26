بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، محمد عبدالحميد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس عبدالحميد؛ ولحكومة وشعب بنجلاديش الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وبالمناسبة نفسها؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس بنجلاديش.
وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عبدالحميد؛ ولحكومة وشعب بلاده مزيداً من التقدم والازدهار.
إلى ذلك؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس بنجلاديش.
وعبّر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عبدالحميد؛ ولحكومة وشعب بلاده مزيداً من الرقي والازدهار.
القيادة تهنئ عبدالحميد بذكرى استقلال بنجلاديش
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، محمد عبدالحميد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
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