انطلاق مهرجان الوفاء الترفيهي في القطيف ..الأربعاء

تنطلق مساء يوم الأربعاء المقبل فعاليات مهرجان الوفاء الترفيهي الذي تنظمه جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية للعام التاسع على التوالي في الساحة التي تقع بجانب شارع الخليج الممتد بين كورنيش مدينتي الدمام و سيهات.

و أوضح رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية الأستاذ عبدالرؤوف المطرود بأن أعضاء مجلس إدارة الجمعية واللجنة المنظمة للمهرجان يتقدمون بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على موافقته على إقامة المهرجان، وعلى الثقة التي يوليها دائماً لأبناء المنطقة بدعمه المتواصل للفعاليات والأنشطة وكذلك الأعمال الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى سعادة محافظ محافظة القطيف لرعايته للمهرجان.

وبين المطرود أن رؤساء اللجان في مهرجان الوفاء التاسع لهذا العام يسعون لأن تكون جميع أركانه و فعالياته متميزة وتحظى باهتمام الزائرين». وقال:»إن الفعاليات والأنشطة سوف تستمر لمدة 15 يوما، فيما أركان الأسر المنتجة والسوق الاستهلاكي سوف يستمر لمدة 30 يوماً، فيما سيشهد المهرجان خلال أيام الفعاليات برامج عن العمل التطوعي» ، منوها إلى أن جميع الفعاليات والأنشطة تستهدف الجميع والفئات العمرية المختلفة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-٠٣-٢٠١٧)