صحيفة الشرق – العدد 1939 – نسخة جدة
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٩) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-٢٦)
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