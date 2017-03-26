ناصر السديري: الثلاثاء مباراة الجماهير السعودية

أستبعد عضو شرف نادي الهلال ناصر بن سعد السديري، بأن يكون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد وصل إلى مبتغاه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر أقامتها صيف في 2018م بروسيا، وذلك بعد الفوز الاخير على تايلند في بانكوك بثلاثية نظيفة ضمن تصفيات الجولة السادسة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى المونديالى العالمي.

وقال السديري: فوزنا العريض منح الشارع الرياضي والجهاز الفني واللاعبين ثقة أكبر نحو مواصلة طريق التأهل إلى مونديال روسيا 2018م.

وأضاف: تنتظرنا مباراة مهمة يوم الثلاثاء امام العراق، يجب ان تقول الجماهير السعودية كلمتها حتى نعلن من خلال تلك المباراة الاقتراب أكثر وأكثر نحو تحقيق الحلم.

وأكد ناصر بن سعد في حديثه: في مباراة بانكوك الخميس الماضي ظهر الأخضر بصورة جميلة وأكد من خلالها للجميع الثقل الفني الذي يملكه لاعبي المنتخب السعودي وما يملكونه من امكانيات عالية ومميزة قادرة بأن تسير بهم إلى نحو المحافظة على صدارة المجموعة دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى ومن ثم خطف ورقة الترشح والعبور للنهائيات بروسيا.