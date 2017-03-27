منيرة الغامدي
الهيئة العامة للثقافة وتغيير المفاهيم الخاطئة
حين يضع أحدنا مثلا كوب الشاي على الطاولة ويستخدمه كمزهرية فإنه مع مرور الوقت لا يجد ذلك لافتا في روتينه اليومي بل ينظر إليه كأحد مكونات أو موجودات محيطه وأنه مخصص ليكون مزهرية! حتى يأتي شخص آخر لا يعيش في نفس البيئة فيتساءل لماذا الكوب هنا وليس في المطبخ؟ عندها فقط يستدرك الشخص صاحب الفكرة أنه وضعه في فترة ما ولحاجة ما وقتية ربما وانتفت لكنه تعامل مع ذلك الكوب ومع مرور الوقت على أنه في الوضع الصحيح والطبيعي.
لا أحد ينكر مدى كفاءة المواطن السعودي وقدرته على القيام بأي مهام يكلف بها مهما كانت، لكن ثقافة العمل لدينا معيقة للتنمية فخريج الثانوية أو الجامعة ينتظرأن يكون موظفا حكوميا لأن نظرة المجتمع للموظف الحكومي أرقى من كونه يعمل مثلا كنجار أو سباك أو ميكانيكي رغم أن دخله قد يكون أضعاف دخله الحكومي. فعلى عاتق من يقع تغيير تلك النظرة الدونية للعمل الحر في بعض المجالات؟
أحزنني فيديو متداول لسيدة سعودية تبكي بحرقة وهي تشتكي منعها من بيع الشاي، تقول لماذا تتقبلون أن أشحذ عند الإشارات المروية ولا تتقبلون أن أبيع الشاي بشرف؟ وصدقت في ذلك فعلى عاتق من يقع تغيير أن المرأة من الممكن أن تعمل بائعة لمنتجها الخاص أو بائعة في محل -ولن أتطرق لنواحي دعم بالتدريب أو بالإقراض هنا -فهي ثقافة تحتاج إلى التغيير، فمؤسف أننا نقبل بأن تشحذ المرأة على أن تعمل بشرف يرون أنه لايشرفها!
كثيرا ما ننظر خطأً إلى الرجل على أنه وحش يتربص بالمرأة ويحاول افتراسها أينما تتاح له الفرصة، فلماذا وهو الأب والأخ والابن والزوج! ولماذا نقتصر تخصصات علمية كالهندسة على الرجل؟. لماذا يطالب النظام الشاب بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية بإكماله 15 عاما في حين أنها ليست ذات أهمية بالنسبة للفتاة في ذات العمر وأكبر. ثقافة أصبحت نظاما.
لماذا ترفض أغلب العائلات أن يتعرف «الخاطب» على الفتاة إلا بعد عقد القران والارتباط الرسمي والشرعي، وإذا كان ذلك الحال فلماذا ننظر للفتاة بعد فسخ العقد لعدم الانسجام بأنها مطلقة وتطرح التساؤلات الدونية وكأنه ليس حقا شرعيا لها أن تتقبل من سيكون شريكا لحياتها؟ ولماذا النظرة الظالمة للمطلقة بشكل عام وانعدام فرصها في الزواج بشخص يناسبها سنا مكافئاً لها، في حين أن ذلك لا يعرض الشاب لأي انتقاص؟ فعلى عاتق من يقع تغيير هذا الظلم الواقع على المرأة؟ هي ثقافة.
ينشئ شخص مشروعا تجاريا ويفشل فينظر له المجتمع على أنه فاشل ولا يقرّون أن النجاح لا يأتي إلا بعد محاولات فاشلة ولنا في رجال أعمال قدوة سواء كان محليا أو عالميا. فلماذا لا نستعرض تلك التجارب وعلى عاتق من يقع تغيير تلك الثقافة؟
الثقافة منظومة متكاملة من العادات والتقاليد والمعتقدات والأفكار والتوجهات والقيم ومهم احتفاظنا بهويتنا دون إعاقة في مساهمة فاعلة وعادلة للفرد ولنعمد إلى تغيير السلبي الذي سيكون أثره واضحا في أجيال قادمة، ولا نعتمد وضع الزهور في أكواب الشاي فربما خدمتنا في أوقات مضت لكن استمرارها خطأ.
تحية طيبة من الله مباركه عليكم جميعا. ..
قال تعالى في كتابه العزيز وبما أنزل آيات بينات تتلى عليكم قوله تبارك الله تعالى الرحمن الرحيم ( حق علينا ننجي المؤمنين والمؤمنات ) صدق الله العظيم
المفهوم العام للغه المبينه. ..
حينما قرأت ماكتب من مقال وكلمه تبحث عن طيب معناها الحقيقي من السؤال والبحث عنها …لدى الكاتب لدى الكاتبه لدى المجتمع …ولكن لن يمكن أن يأتي بكلمه واحده تدل على صحه معناها الحقيقي لانها لغه تهيئ صاحبها أنها الكل يقتنع في تصحيحها ..لأنه يعتقد اتأه على علم منه بل هي فتنه له ولكن أكثركم لا تعلمون …لذلك الله تعالى يريد أن يتوب على المؤمنين والمؤمنات ويخرجهم من هذي الظلمات إلى النور ….وكان الله تعالى رؤف ورحيم بالمؤمنين …صدق الله العظيم.
أخوإني الكرام واخواتي الكرام …الانسان الله تعالى خلقه هلوع وضعيف ولم يقدر على شي …ولكن الله تعالى لطيف بعباده ..أحيانا يكتب الإنسان من ذكر أو أنثى مقال قراءة وبحث الحلول المناسبة لها سواء كانت ذكيه أو أو لغه جاهلية. ..
وهي لا تعرف ماقيمه الذي كتب بواسطة يدها أو يداه …
لذلك وعد الله تعالى المؤمنين بنصر عزيز لهم وكلمه عاليه لهم جدا يكفي الجائزة الكبرى لهم لم يعرفو كيف يصفها أحد منهم …بذلك ..
وهي لأمر خاص للكاتب والكاتبه…