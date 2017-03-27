واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس، برنامجه التدريبي بحصة تدريبيه مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة « الجوهرة» ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب العراق يوم غد، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تدريب التمرير المتنوع، ليشرع بعدها فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة في الحالة الدفاعية والهجومية. على صعيد متصل شارك اللاعب نواف العابد في التدريبات الجماعية.

من جانبه، يعقد مساء اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 30 : 6 مساءً مؤتمراً صحفياً للمدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بيرت فان مارفيك للحديث عن مواجهة المنتخب السعودي أمام ضيفه منتخب العراق.

من جهته، قال لاعب المنتخب السعودي حسن معاذ: إن مواجهة منتخب العراق تمثل لنا بداية الانطلاقة نحو تحقيق الهدف كونها ستساهم في تعزيز صدارتنا و تعزز من حظوظنا في تحقيق هدفنا، وهذا الأمر هو المنشود الذي يسعى الجميع لتحقيقه. وأضاف معاذ قائلاً: الفترة الحالية من الإعداد كافية لنكون في كامل جاهزيتنا لمواجهة منتخب العراق. واختتم حسن معاذ حديثه قائلاً: جماهير الوطن دائماً ما تكون حاضرة في مثل هذه المناسبات لذا نتطلع منهم الحضور لمساندتنا و مؤازرتنا.

وتحدث حسن كادش عن مواجهة منتخب العراق، قائلاً: أصبحت جميع مواجهتنا بمنزلة النهائيات التي نسعى في كل نهائي لحصد نقاطها والمضي نحو تعزيز صدارتنا فمواجهة يوم الثلاثاء تمثل لنا أهمية كبيرة فنسعى من خلالها لمواصلة نغمة الانتصارات. وأضاف كادش قائلاً: ندرك صعوبة مواجهتنا أمام منتخب العراق الذي يمتلك عناصر جيدة و شاهدنا كيف تمكن من تعطيل منتخب أستراليا لكننا بإذن الله سنكون حاضرين بشكل مثالي يكفل لنا تجاوزه. واختتم كادش حديثه قائلاً: جماهير الوطن هم أكبر داعم للاعبين داخل أرضية الملعب لذا حضورهم سيكون له الأثر الإيجابي و نحن كلاعبين نعدهم ببذل كل مالدينا من أجل إسعادهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (١٤) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)