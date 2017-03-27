إعادة فتح سد رابغ لتصريف 5 ملايين مترمكعب من المياه

الرياض ـ الشرق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إعادة فتح سد وادي رابغ لمدة أربعة أيام لتصريف كمية مياه تقدر بحوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه.

وقالت الوزارة، أمس، إنها فتحت بوابات السد في تمام العاشرة من صباح الثلاثاء 22/ 6/ 1438هـ، وتم إغلاقها يوم الجمعة 25/ 6/ 1438هـ، في تمام السادسة مساء.

وتشير الإحصاءات إلى أن منسوب مياه السد قبل فتح البوابة بلغ أكثر من 26 مليون متر مكعب من المياه، في حين بلغ منسوب المياه عند إغلاق البوابات مايقارب 21 مليون متر مكعب.

وبحسب الأرقام فإن المياه التي تم تصريفها تصل إلى 5 ملايين و900 ألف متر مكعب من المياه.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال فتح بوابات مياه السدود بطريقة دورية إلى مد المناطق الزراعية بالمياه التي تخزنها السدود في المملكة البالغ عددها 394 سداً.

يشار إلى أن سد وادي رابغ افتتح عام 1430هـ بطول يبلغ 380 متراً وبارتفاع يصل إلى 80 متراً تقريباً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)