جائزة للانضباط المدرسي في «تعليم تبوك»

تبوك ـ الشرق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر الشريف، جائزة الانضباط المدرسي تحت شعار «انضباطي حياتي»، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الانضباط داخل المجتمع المدرسي، وإبراز النماذج المميزة في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الانضباط بين أفراد المجتمع المدرسي. وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم تبوك ماجد القعير، أن الجائزة ستتناول ثلاثة مستويات، أولها على مستوى إدارة التعليم إذ سيتم تكريم المدارس المحققة لأعلى درجات الانضباط من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وهيئة إدارية، وعلى مستوى المدارس بتكريم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية الذين حققوا أعلى مستويات الانضباط، وعلى مستوى مكاتب إدارات التعليم في المحافظات بتكريم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية الذين حققوا أعلى معدلات الانضباط. وأشار القعير إلى أن آلية الترشيح للجائزة تتضمن تقديم المدارس للجنة العليا للجائزة بإدارة التعليم أو فروعها بمكاتب إدارات التعليم بالمحافظات وفق النماذج والشواهد المحددة للترشيح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)