رئيس ديوان المظالم يدشن مبنى الديوان الجديد في الرياض

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ،أمس، مبنى الديوان في مقره الجديد الواقع على طريق الملك خالد في حي الرائد.

وألقى رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف كلمة حمد في مستهلها الله سبحانه – عز وجل – على ما منّ به من نعمٍ متعددةٍ تتوالى في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين شهدت وتشهد نقلات تطويرية متوالية من خلال خطط استراتيجية انتظمتها رؤية المملكة 2030 وما ترمي إليه من تحقيق تقدّم تطويري يجعلها – بإذن الله – في مصاف الدول المتقدمة.

ورفع شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها لمرفق القضاء الإداري.

وأبان الدكتور اليوسف أن ديوان المظالم ارتسم في الأذهان عدلاً، ورسم طريقاً في العدالة رسماً، وجعل ميزان الشرع والنظام بين المتقاضين نِصفاً، وقال: إننا نتباشر في صرح من صروح القضاء، وعمران في تطوير البناء؛ يليق بمكانة من كان يُهوى إليه عند الرجاء، مبيناً أن هذا التدشين اليوم ثمرة من ثمار الدعم التي تأتي تباعاً، فبعد افتتاح المحكمة الإدارية العليا في شهر مضى تم في هذا اليوم المبارك افتتاح المبنى في العاصمة الرياض، استكمالاً لنظم عقد عدلي يضيء – بإذن الله – في سماء مملكة العدل والرخاء.

وشكر الرئيس من اقترح هذا المشروع من الرؤساء السابقين، ومن دعم ورتب ونظم، لخروج هذا المبنى بأحلى حلة وأبهى لباس وأفضل نطاق، سائلاً الله العلي القدير أن يكون هذا المقر الجديد مهداً للعدالة، وعنواناً للرسالة، وراية الإنصاف، فمسيرتنا اليوم نكتبها بأيدينا وغداً يتلوها الأجيال، داعياً منسوبيه أن يروا لبلادهم وأجيالهم خيراً.

بعدها قام الرئيس بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التشريفية الموضوعة في المبنى إيذاناً بافتتاحه رسمياً.

يـذكر أن هذا المبنى يقع على طريق الملك خالد باتجاه الشمال ويحتوي المبنى على 15 دوراً ، يضم مكتب الرئيس وملحقاته ومكتب النائب، ومكاتب للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، وأخرى لإدارة التفتيش القضائي، إضافة إلى الإدارات الرئيسة في الديوان، وهي الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية والاتصالات الإدارية، والعلاقات العامة والإعلام، كما يضم المبنى قاعة اجتماعات كبرى ومنصة ذكية لعرض مؤشرات الأداء بشكل مباشر ومحدّث لمتخذ القرار. وقد روعي في تصميم تلك المكاتب وتأثيثها الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الجهات الحكومية، وأيضاً الاطلاع على بعض التجارب الدولية في تصاميم المباني الحديثة الذكية بما يخدم بيئة العمل الجاذبة للموظف وفقاً لتوجهات الموارد البشرية والمحققة لأعلى درجات الشفافية والمرونة في أداء العمل الوظيفي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٣) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)