وظائف أكاديمية في جامعة بيشة

بيشة ـ الشرق

أعلنت جامعة بيشة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد للسعوديين في كلياتها ببيشة وفروعها في بلقرن والنماص تثليث. واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على درجة الدكتوراة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، بالإضافة إلى تخصص الدكتوراة امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن لا يقل التقدير في جميع الدرجات العلمية عن جيد جداً، كما يجب أن يخلو السجل الأكاديمي في جميع المراحل عن أي تقدير رسوب في مواد التخصص، وأن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية التي سيتم إقرارها. ودعت الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول على الرابط التالي «http://ac.commbisha.org»، وتعبئة استمارة التقديم إلكترونياً، وسيتم استقبال الطلبات ابتداءً من أمس وحتى نهاية الخميس 9 رجب المقبل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)