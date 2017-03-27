«بلدية القطيف» تلاحق الباعة المتجولين في الواجهة البحرية

القطيف ـ الشرق

أطلقت بلدية محافظة القطيف حملة على مزاولي النشاط المخالف في كورنيش القطيف، بمشاركة شرطة المحافظة، وشملت الباعة الجائلين وملاك الألعاب الهوائية في كل من الواجهة البحرية بالقطيف وسيهات، وذلك استمراراً للحملات التي تقوم بها الإدارة العامة للنظافة والأسواق، حيث طبقت فرق البلدية لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. وأوضح رئيس البلدية المهندس زياد مغربل، أن الهدف من إطلاق الحملة هو القضاء على ظاهرة ممارسة النشاط التجاري في المواقع السياحية دون تراخيص، مبيناً أن الإدارة العامة للنظافة والأسواق تتولى مسؤولية مراقبة النشاط التجاري المخالف، ويضم فريقها ستة أعضاء يعمل على مراقبة النشاط غير المرخص على طول الكورنيش من سيهات حتى الرامس. وأفاد أن الحملة أسفرت عن احتجاز ثلاث سيارات فان «بضاعة» وثمانية ألعاب هوائية ومولدين كهربائيين، وأربع عربات لبيع البقوليات وعربة «مطعم متنقل»، وعشرة أجهزة لضخ الهواء في الألعاب الهوائية، فضلاً عن احتجاز تسعة أكياس مملوءة بألعاب أطفال لبائع متجول، وضبط ثلاثة عمال يمارسون عمل تأجير ركوب الخيل، إضافة إلى احتجاز كميات من التوصيلات الكهربائية ودراجة هوائية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٧) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)