«تكافل» ترصد للمتفوقين 11 مليون ريال

رصدت مؤسسة تكافل الخيرية 11 مليون ريال كجوائز تشجيعية ضمن جائزة تفوَّق بنسختها الثانية التي تستهدف طلاب وطالبات تكافل في الصف الثالث المتوسط وجميع صفوف المرحلة الثانوية.

وتأتي هذه المبادرة من المؤسسة لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على رفع مستواهم العلمي وتحصيلهم الدراسي.

ودعت «تكافل» الطلاب والطالبات لبذل المزيد من الجهد والتفوق لنيل جائزة «تفوَّق» 1438هـ.

من جهته، أوضح أمين عام المؤسسة الدكتور محمد العقيلي، أن جائزة «تفوق» تحظى بدعم وزير التعليم، وتهدف إلى تنمية القدرات العلمية لطلبة تكافل ومكافأة وتشجيع المتفوقين والمتميزين منهم، مبيناً أن الجائزة أحد برامج المؤسسة لتنمية القدرات العلمية لطلابها وطالباتها في هذه المرحلة المهمة من دراستهم ورفع معنوياتهم وتوسيع خياراتهم عند اختيار التخصص المناسب لهم.

وأضاف «لا يحتاج الطالب إلى التسجيل أو الاشتراك، حيث يتم رصد معدله الدراسي ونسبة تحسنه عن طريق بوابتي نور وقياس، ومن خلالها يتم تحديد الفائزين».

وأشار الدكتور العقيلي إلى أن أثر النسخة الأولى من الجائزة كان مميزاً، حيث زادت نسبة المتفوقين من 11 % العام السابق إلى 17 %، مما دفع المؤسسة لتوسيع نطاق الجائزة في العام الحالي لتشمل الصف الثالث المتوسط، بالإضافة إلى كافة صفوف المرحلة الثانوية، ورصد مبلغ 11 مليون ريال للجوائز التشجيعية.

وقسمت المؤسسة الجائزة على فئتين، الأولى لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي والمستوى الأول والثاني «ثانوي مقررات»، وشروطها حصول الطالب والطالبة على معدل دراسي 95% فأكثر في نهاية العام الدراسي الحالي، أما الفئة الثانية لطلاب وطالبات الصف الثاني والثالث الثانوي والمستويات الثالث والرابع والخامس والسادس «ثانوي مقررات»، وشروطها أن يكون المعدل التراكمي بنهاية العام الدراسي الحالي 93%، أو أن يتحسن المعدل التراكمي لهم عن العام الماضي بنسبة 5% فأكثر، ويكون المعدل بنهاية العام الحالي 80% بعد التحسن، إضافة إلى الشرط الثاني بأن يحصل الطالب والطالبة على 75% في أحد اختبارات قياس.

يذكر أن 6543 طالباً وطالبة من مدارس التعليم العام من المستفيدين من إعانة تكافل في 2314 مدرسة خلال العام الدراسي 1436/1437هـ حصلوا على جائزة تفوّق، وكانت عبارة عن مكافأة مالية قدرها 1000 ريال، بالإضافة إلى شهادة تفوُّق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٦) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)