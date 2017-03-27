جامعة الملك فيصل تفوز بالمركز الثالث في مسابقة البرمجة السابعة

حققت جامعة الملك فيصل في الأحساء ممثلة بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات المركز الثالث في مسابقة البرمجة السابعة لجامعات الخليج العربي التي أقيمت في جامعة الخليج بدولة الكويت، بمشاركة أكثر من 50 فريقاً يمثلون أكثر من 18 جامعة خليجية.

وتعقد مسابقة البرمجة الخليجية بشكل سنوي في مقر إحدى جامعات دول مجلس التعاون، ويمثل كل كلية فريق أو فريقان يقومان بحل مسائل برمجية رياضية في وقت لا يتجاوز 6 إلى 8 ساعات، حيث تتنوع تلك المسائل ما بين البرمجية والرياضية حسب معايير مسابقة البرمجة العالمية «ACM» لتعكس المفاهيم المطلوبة في مجال البرمجة ويتاح للمتسابقين اختيار لغة البرمجة التي يرون أنها مناسبة لحل المشكلة.

قدم عميد الكلية الدكتور ماجد الشمري التهنئة لإدارة الجامعة على هذا المركز المتقدم، كما هنأ طلاب وطالبات الكلية المشاركين في المسابقة على هذا الإنجاز.

من جهة أخرى، شارك مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل بالأحساء في فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول الوقاية المتكاملة لنخيل التمر الذي عُقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الجاري.

وترأس وفد الجامعة مدير المركز الدكتور محمد الهجهوج، وتم تقديم ورقتي عمل «عرض مرئي وشفهي»، وجاءت الورقة الأولى بعنوان «توصيف وتحديد حجم الضرر الذي تسببه حشرة حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة على نخيل التمر» وقدمها الدكتور حمدتو عبدالفراج، بينما جاءت الورقة الثانية بعنوان «التوصيف الجزيئي لجينات أنزيم الانسلاخ من سوسة النخيل الحمراء» قدمها الدكتور بابكر محمد أحمد، إضافة إلى رئاسة الجلسة الثالثة الخاصة بسوسة النخيل الحمراء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)