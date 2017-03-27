أمير القصيم يدشن برنامج «فكرة لوطني»

بريدة ـ الشرق

دشَّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه بمقر الإمارة، أمس، انطلاقة البرنامج الوطني الأول من نوعه بالمملكة، بعنوان «فكرة لوطني»، والذي يُعنى بتعزيز مفهوم الإيجابية، ويساهم في بنائها وتنميتها لدى المجتمع.

وأشاد ببرنامج «فكرة لوطني»، ووصفه بأنه تنموي ويساهم في تنمية الإيجابية في المملكة وتنميتها لدى فئات المجتمع ومؤسساته، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة هم الشباب والأسر والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع العامة والخاصة، متمنياً للجميع التوفيق، وأن يحقق البرنامج الأهداف المرجوة من إقامته.

من جهته، قال المشرف العام على برنامج «فكرة لوطني» الدكتور عبدالعزيز الأحمد إن البرنامج وجد اهتماماً ودعماً من أمير منطقة القصيم، مبيناً أنه سيتم تقديمه عبر حزمة من البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة من خلال مجموعة من الخبراء المتميزين والمعنيين بتحسين جودة الحياة.

وذكر أن الخطة التنفيذية المعدة للبرنامج تمتد على مدى عشر سنوات ليغطي جميع محافظات المنطقة، وتشمل عدة مشاريع للإيجابية الذاتية للطلاب والطالبات بتعليم المنطقة، والإيجابية الأسرية والمؤسسية، وتشمل المنشآت والقادة والمديرين وكذلك الإيجابية البيئية، حيث تم صياغة 12 مقياساً علمياً مقنناً يندرج تحتها 82 معياراً للإيجابية الإنسانية، و112 معياراً للإيجابية البيئية.

يذكر أن برنامج «فكرة لوطني» يستهدف في انطلاقته الأولى حي النهضة بمدينة بريدة، وحي المنتزه في محافظة عنيزة، بعد أن تم توطين البرنامج ضمن أنشطة وبرامج الإدارات ذات العلاقة، ليحقق التنمية الإيجابية لدى المجتمع، وتكون منطقة القصيم أنموذجاً، كما أن هناك متابعة في الأحياء التي جرى اختيارها للمحافظة على نمطها الإيجابي من خلال حسن التخطيط وجودة التطبيق ومتابعة التقييم بالتعاون مع المجتمع والجهات الحكومية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٧) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)