أمير الشمالية ينقل تعازي القيادة إلى أسرة الشهيد عطالله العنزي

عرعر ـ الشرق

نقل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي عطا الله ياسين العنزي من منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وعبّر خلال زيارته لأسرة وذوي الشهيد في منزلهم، أمس، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، داعياً الله أن يتغمده بمغفرته ورضوانه وأن يتقبله في الشهداء والصالحين. وقال الأمير مشعل بن عبدالله «إن الفقيد قد نال شرف الشهادة تحت راية لا إله إلا الله وهو يؤدي مهام عمله على أكمل وجه، ويذود عن أرض وتراب الوطن، بلاد الحرمين الشريفين، وأن هذا الوطن الغالي، مهما قدمنا له من أبنائنا وأنفسنا، ليس بكثير عليه، فكل مواطن يذود عن وطنه سينال إحدى الحسنيين، إما عزٌ وشرف في هذه الدنيا، وإما شهادةٌ في سبيل الله تعالى».

من جهتهم، أعرب ذوو الشهيد، عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي. من جهة أخرى، يفتتح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، اليوم، ملتقى الأمن الفكري التوجيهي الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة بعنوان «رب اجعل هذا البلد آمناً»، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.

ويصاحب الملتقى، معرض توعوي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى الحافلة التوجيهية والمصلى المتنقل والدورات التدريبية والجلسات الحوارية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار مساهمة الرئاسة العامة في تعزيز الأمن الفكري بين جميع فئات المجتمع ووقايته من أسباب الانحراف الفكري وتعزيز المسؤولية الفردية في المحافظة على أمن الوطن، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي وتعميق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة أمرها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٦) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)