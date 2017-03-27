مهرجان الجبيل الثقافي ينطلق بمسرحية وأمسية شعرية

استُهِلّت فعاليات مهرجان الجبيل الثقافي الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل، بمسرحية أقيمت في مسرح المركز الثقافي بالفناتير بعنوان «قفص من زجاج» وذلك، بحضور مدير إدارة الخدمات الاجتماعية خالد الشمري، ومساعد المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام ومدير عام النشاطات الثقافية بالوزارة عبدالرحمن الأحمدي.

وقال المشرف الفني على العمل رجا العتيبي، إن المسرحية تحدثت عن انعكاسات الحروب التي اندلعت في المنطقة على الفنانين المسرحيين والتشكيليين والمبدعين عموماً، كما سلطت الضوء أيضاً على الانعكاسات النفسية لهذه الشخصيات وكيف أن الجميع لم يفقدوا الأمل.

وأضاف أن المسرحية تعتبر نخبوية، إذ تعتمد على تكوينات ولغة الجسد والانفعالات والأحاسيس والمشاعر وذات بعد فلسفي أكثر من كونها درامية، والشخصيات ليست مهمة بقدر صراع الأفكار المطروحة.

إلى ذلك، أقيمت في اليوم الثاني من المهرجان في المركز الثقافي أمسية شعرية للشاعر الكويتي سالم سيار، وألقى فيها مختارات متنوعة من أشعاره.

يشار إلى أن المسرحية من تأليف الدكتور شادي عاشور، وبطولة وتمثيل عديد من الوجوه الشبابية المسرحية السعودية بمشاركة فيصل المرشدي، ومعاذ العمري، وجاسم العيسى، وريان عمر، ونايف الشهري، وإدارة إنتاج يزيد الخميس، ومن إخراج المنذر النغيص، وإشراف فني رجا العتيبي.

يذكر أن مهرجان الجبيل الثقافي الأول يهدف إلى تفعيل الحراك الثقافي بالمنطقة من خلال احتوائه على عديد من الفعاليات الثقافية والتشكيلية والتدريبية التي تناسب جميع شرائح المجتمع، وتستمر فعالياته لمدة ستة أيام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)