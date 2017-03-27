يعلم الجميع أن الإدارة علم وفن، فهي «علم» كونها تخضع لأسس منهجية علمية ذات طابع وصفي أو تجريبي، وفي ذات الوقت هي «فن» يعتمد على القدرة على ترجمة المعرفة الإدارية في تسيير أمور الحياة والبشر في بُعدها المؤسساتي والخدمي والمجتمعي، يُضاف لذلك كله حزمة من السمات الشخصية والقُدرات المعرفية والنضج الفكري والذكاء الانفعالي لكل من يتخذ الإدارة مهنة له. يُشكل الجميع أسس الإدارة الفاعلة «Effective» التي ترسم الأهداف وتضع الخطط وتُحقق التوقعات والطموحات وتُسهم في تطور الأنظمة وبناء الأمم، يُقابل ذلك في العُرف الإداري ما يُعرف بوضع النفر «الفرد» المناسب في المكان «المقعد» المناسب. خطت المُجتمعات ذات النهج تقدما سياديا، سادت به العالم، فلا غرابة فقد قيل في المثل الشعبي «وراء كل أُمة مُتقدمة إدارة واعية».

ظهر اليوم نمط إداري جديد يُسمى «الإدارة من داخل البيت» وبالعامية «TheCabinetAdministration»، تقوم قاعدة هذا النمط الإداري الجديد على بُعدك وقُربك من الكابينة الإدارية «التي تضم عادة المُدير وزمرته»، سواء أكنت مُوظفا في القطاع ذاته أو مُراجعا له أو صاحب حاجة عنده، فإن كنت ضمن الكابينة فما هو حق مشروع لك يصلك بسرعة الضوء بلا عناء ولا تعب ولا مشقة، وما لم يكن لك به حق يصلك بسرعة الصوت بشيء يسير من عناء، كتعب المشوار في الصيف أو تعبئة الطلب أو شراء الملف «العلاقي الأخضر»، وإن كنت خارج «الكابينة» فما هو حق مشروع لك يخضع لنظام دقيق مُطول «تحت عبارة حسب النظام»، قد يصل متأخرا جدا وفقا لتلك الإجراءات الروتينية وقد لا يصل، وهنا لا بد من «شفيع» للتدخل، وما ليس لك بحق «فطل السماء أو حب كوعك إن استطعت» وليس لك الحق في المقارنة بمن داخل البيت «الكابينة. تتسم مُخرجات هذا النمط الإداري بديمومة الإدارة وتعطل مصالح البلاد والعباد وترهل النظام الإداري والإدارة دائما تأتي من آخر الصف والسيادة في ذيل القاطرة، العجيب في النهاية أن الكل خاسر، وأول الخاسرين هم المدير وزمرته، لأن هناك ما يُعرف بالخروج النهائي من الخدمة الإدارية، وبذاك تُكشف الوجوه الكالحة.