150 مرشحاً للإشراف التربوي في «تعليم الشرقية»

أدى 150 مرشحاً للإشراف في تعليم الشرقية بمقر مجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي في الدمام، أمس، اختباراتهم لشغل الوظائف الإشرافية.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي في تعليم الشرقية ممدوح فتح الدين، أن الاختبار يأتي استكمالاً لمسوغات الترشح للعمل في الإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم، ويتم لاختيار الكفاءات المتميزة من المعلمين والقيادات المدرسية للقيام بالعمل الإشرافي في التخصصات التي يوجد فيها الاحتياج، مبيناً أن الاختبار سبقه فرز من مكاتب التعليم، وبالتالي يخضع المرشح لاختبار في ثلاث مجالات هي: «التخصص الأساسي، والتربوي، المجال المتقدم له»، وبعدها يتم اختبار في الحاسب الآلي لجميع المتقدمين، ومن ثم تظهر النتائج ويحدد موعد آخر للمقابلة الشخصية.

وقدم الشكر لكافة العاملين في إدارة الإشراف التربوي، ومكاتب التعليم الذين أشرفوا على الترشيح واختبارات المتقدمين.

من جهته، ذكر المشرف على لجنة الاختبارات عبدالله الهدلق، أن الاختبار يشمل جميع التخصصات، ويجب على المرشح أن يحقق ما لا يقل عن 75% من الدرجة النهائية في كل مجال، وأن يتجاوز كذلك اختبار الحاسب الآلي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٥) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)