تركي بن محمد يتسلم جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية.. اليوم

الدمام ـ الشرق

يتسلم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية «بناء»، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز في البحرين، اليوم، جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مجال رعاية الأيتام لدول مجلس التعاون الخليجي 2017م من الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

وتمنح هذه الجائزة لثلاث مؤسسات خليجية، وتعتبر جمعية بناء هي الفائزة من المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية في قطاعات الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الأمير تركي بن محمد بن فهد، إن منح الجمعية هذه الجائزة الخليجية يؤكد بوضوح تطور القطاع الثالث في المملكة العربية السعودية، وفرصة لإبراز ما تحظى به الجمعيات في المملكة من دعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى، مدير عام جمعية بناء، عبدالله الخالدي، أن حصول الجمعية على الجائزة يأتي بعد تميزها في تقديم خدماتها للأيتام، مضيفاً أن الجمعية حصلت على جوائز مهمة وشهادات تقدير خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد أن الجمعية لا تسعى لتقديم الدعم المادي فقط، بل تحرص على تقديم برامج ومبادرات نوعية تطور وتنمي مواهب الأيتام وأسرهم وتجعلهم أشخاصاً مبدعين وفاعلين في المجتمع، وستمضي قدماً في مسيرة التميز والعطاء في بناء الإنسان مستلهمة رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الجمعية تخدم أكثر من 2700 يتيم ويتيمة وأرملة في المنطقة الشرقية، وتقدم لهم منظومة من البرامج التعليمية والتدريب والتأهيل والتأمين الطبي والخدمات النوعية التي يتم تصميمها بناء على دراسات ميدانية وبحوث علمية لتتواكب مع احتياجات وتطلعات الأيتام وتحقق رضاهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٧)