وصف أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الشيخ سعيد غدران- رحمه الله-، بأنه من رجال الخير والعطاء، وسباق في عمل الخير، وأنه عصامي شق طريقه بيده.
وطالب الأمير سعود بن نايف خلال تقديمه واجب العزاء لأسرة غدران، في وفاة الشيخ سعيد بمنزلهم في الدمام، أمس، أبناءه بالعمل وفق نهج والدهم في عمل الخير والكثير من الأعمال التي كان يقوم بها، مضيفاً أن الفقيد رحل وهو يحمل سجلاً حافلاً بالعطاء.
من جهته، شكر نجل الفقيد الأكبر، غدران سعيد غدران، أمير المنطقة الشرقية على هذه اللفتة الكريمة وحضوره لتقديم العزاء في فقيدهم، مؤكداً أن هذا ليس بغريب عليه، فهو ليس أميراً حاكماً للمنطقة فحسب، بل أخاً محباً لأهالي المنطقة الشرقية دون استثناء، ويحرص ويسعى إلى أن يشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وجميع مناسباتهم.
قدم واجب العزاء في الفقيد .. وطالب أبناءه بالعمل وفق نهج والدهم في أعمال الخير
أمير الشرقية: الشيخ سعيد غدران رحل وهو يحمل سجلاً حافلاً بالعطاء
وصف أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الشيخ سعيد غدران- رحمه الله-، بأنه من رجال الخير والعطاء، وسباق في عمل الخير، وأنه عصامي شق طريقه بيده.
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