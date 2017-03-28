حالة ربيعية ممطرة تمتد حتى الأحد

جدة ـ الشرق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح سطحية نشطة، تبدأ من مساء أمس، وتمتد حتى الأحد المقبل، على مناطق:»الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، وخاصة الأجزاء الشمالية منها كحفرالباطن، والقيصومة، والخفجي، وتمتد إلى منطقة الرياض».

وأوضحت أنه سيستمر تكّون السحب الرعدية الممطرة على مناطق: «عسير، وجازان، ونجران، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة».

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، داعيةً إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)