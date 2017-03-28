رئيس «بلدية الخبر» يشدِّد على ضرورة الارتقاء بالخدمات

وجَّه رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، مديري ومسؤولي الإدارات والأقسام في البلدية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات، وتسهيل المعاملات في جميع الخدمات المقدمة إلى المستفيدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده في مقر البلدية، أمس، بعد مباشرته عمله رئيساً، بحضور مساعد رئيس بلدية الخبر للشؤون الفنية المهندس خالد المغلوث، ومساعد الرئيس للخدمات الدكتور خليفة السعد، وعدد من مديري ومسؤولي الإدارات والأقسام في البلدية.

ورفع المهندس الزايدي شكره وتقديره إلى أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير على هذه الثقة، راجياً من المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة أهالي الخبر، وتقديم كل ما يساهم في تطوير المنطقة والرقي بالخدمات البلدية المقدمة إلى المستفيدين. وأكد حرصه على توفير البيئة المناسبة لتقديم الخدمات البلدية، وضمان جودتها، وتبسيط إجراءاتها من خلال تنسيق العمل ما بين الإدارات والأقسام لضمان قيام البلدية بتأدية أعمالها وإنجاز الأهداف والواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٧) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)