جائزة التميز السياحي لـ «مهرجان الساحل الشرقي»

فاز مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري الذي ينظمه مجلس التنمية السياحي في المنطقة الشرقية بجائزة التميز السياحي 2016 ـ 2017، لفئة الفعاليات والمهرجانات كأفضل مهرجان تراثي وثقافي على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم، أمس الأول، ضمن ملتقى السفر والاستثمار السياحي في الرياض، الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان. وأوضح أمين المجلس والمدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني في المنطقة المهندس عبداللطيف البنيان أن الجائزة التي حصدها المهرجان لعام 2017 لها عدة معايير تترجم النجاحات التي حققها في توظيف المقومات السياحية للمنطقة وتأكيد هويتها التراثية، حيث تتنوع فعالياتها في التراث والثقافة. وذكر أن جوائز التميز السياحي السعودي تشكل دعماً لتطوير القطاع السياحي في المملكة، مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سعت من خلال هذه الجوائز إلى تحفيز عملية التطوير لآليات وأنظمة العمل بمختلف الأنشطة السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وذلك سعياً للوصول إلى أفضل المستويات. يذكر أن مهرجان الساحل الشرقي بنسخته الرابعة حقق أهم المعايير في التراث والثقافة، حيث استقطب فئة المثقفين من أصحاب الشهادات الجامعية، كما عمل جاهداً على التغيير في البرامج الثقافية، والتركيز على النمط العمراني التراثي الذي يؤصل تراث المنطقة في الهوية العمرانية للساحل الشرقي، والشمولية الكاملة على الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الثقافي والتراثي والبحري. كما وفر المهرجان تجربة سياحية ثرية ممتعة للسائح والزائر، وأعاد المنافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ووفر فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي في المنطقة، وعمل أيضاً على تجسيد حياة الآباء والأجداد في المنطقة الشرقية وعلاقتهم الأزلية بالبيئة البحرية، ترسيخاً لهوية المنطقة وموروثها الثقافي والتراثي، فيما حظي خلال النسخ السابقة بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي للحرف اليدوية وفرق الفنون الشعبية والنواخذة والبحارة، وذلك ليمثل المهرجان البحري الأول خليجياً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٧) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)