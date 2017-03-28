السفارة الأردنية في المملكة: زيارة خادم الحرمين تتويج للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد القائم بالأعمال في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور ماهر الطراونة، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، للأردن تأتي تتويجاً للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: «يتشرف الأردن باستقبال ضيفه الكبير، خادم الحرمين الشريفين، وتزهو وتزدان العاصمة عمَّان بهذه الزيارة الميمونة ليلتقي بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية».

وأضاف: «تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة وذلك بناء على قاعدة العلاقة الأخوية والتاريخية المستقرة بين القيادتين والبلدين الشقيقين، وتحمل عوامل الدعم والمساندة لإنجاح القمة العربية التي تعقد بالتزامن مع الزيارة».

وأشار الدكتور ماهر الطراونة إلى أن البلدين يرتبطان باتفاق إطاري يشكل وعاء للجنة المشتركة، فضلاً عن مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي تم التوقيع على محضر إنشائه في شهر إبريل من العام 2016».

وأوضح أن التعاون الثنائي بين البلدين لا يقتصر على مستوى الشراكات الاقتصادية، والتعاون التجاري والاقتصادي، بل يشمل أيضاً التعاون الأمني، مشيراً إلى مشاركة بلاده في التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب.

وشدد على أن العلاقة بين البلدين تقوم على التعاون الاستراتيجي والتحالف والتضامن والتوافق السياسي والاقتصادي والمشاركة في الرؤى السياسية والأمنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٣) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)