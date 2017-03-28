مذكرة لبناء منهجية راسخة للمسؤولية الاجتماعية في «الشرقية»

الظهران ـ الشرق

أبرمت أرامكو السعودية، أمس، مذكرة تفاهم مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك للتعاون في بناء منهجية راسخة للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة.

ووقّع الاتفاقية من جانب مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء في المجلس، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، فيما وقّعها من جانب أرامكو، نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، ناصر النفيسي.

وأوضحت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، أن توقيع مذكرة التفاهم يشكّل خطوة مهمة في بناء شراكات استراتيجية تصب في خدمة الفرد والمجتمع، مؤكدة اهتمامها بتطوير أوجه التعاون مع أرامكو السعودية، عبر إطار تعاونٍ استراتيجي يترجم المسؤولية الاجتماعية بمفهوم يتوافق مع احتياجات الوطن والمواطنة الحقيقية.

وأضافت أن التجربة الثرية لأرامكو السعودية في برامج المسؤولية الاجتماعية ستساهم مع مجلس المنطقة في تحقيق الأهداف التي تتطلع لها قيادتنا الرشيدة، مشيرة في هذا الإطار إلى توجيهات أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للمجلس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، بأن يكون أداء المجلس أداءً ومؤسسياً وحافظاً لحقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

من جهته، أعرب ناصر النفيسي عن تفاؤله بهذه الخطوة الإيجابية، مؤكداً حرص الشركة على أن تكون علاقاتها متينة في المجتمع من خلال مبادراتها المجتمعية حول المملكة في مجالات الاقتصاد والمعرفة والبيئة، وبما يحقق أثراً إيجابياً في المجتمع السعودي.

وذكر أن أرامكو تقوم بتنفيذ أنشطة تطوعية واجتماعية لتعزيز صحة المجتمعات ورفع مستوى معيشة الناس وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن التعاون بين المجلس وأرامكو بدأ منذ يناير الماضي في تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، حيث تعد هذه الاتفاقية ترجمة لتعاون سابق، وتتضمن إنشاء قاعدة معلومات مجتمعية تكون بمنزلة مرجع يخدم الشركة والمجلس وكافة العاملين والمهتمين بمجال المسؤولية الاجتماعية في المنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٨) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)