قيادات مدرسية في ملتقى الأمن والسلامة

ينطلق في المركز الثقافي بجازان، اليوم، الملتقى الأول للقيادات المدرسية للأمن والسلامة، تحت شعار «الأمن والسلامة مسؤولية الجميع»، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة عيسى الحكمي أن ملتقى الأمن والسلامة الأول سيشارك فيه عدد من قيادات وزارة التعليم، إضافة إلى مسؤولين ومديرين لإدارات في القطاعات الحكومية والشركات ذات العلاقة بالسلامة المدرسية، مبيناً أن الملتقى سيناقش عدداً من محاور مشروع الأمن والسلامة المدرسية الشامل وإدارة الحوادث المدرسية، إضافة إلى بناء المدرسة الآمنة وبيئة السلامة والوقاية في المدارس، وبناء العلاقة التكاملية بين الجهات المعنية والخدمية والتعليم لتحقيق الأمن المدرسي، لنشر الأمن والسلامة في المدارس وعمل الصيانة الطارئة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٨) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)