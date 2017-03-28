مجلس الوزراء يقرر إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية ويعدِّل «قوام» إلى «اتزان»

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الإثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ عن تطلع المملكة أن تحقق القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية يوم غدٍ الأربعاء تعاوناً وتكاتفاً وتعاضداً من جميع الأشقاء تجاه مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتي انعكست على حياة المواطنين العرب المعيشية والأمنية والسياسية، وأن تشهد إنجازات ونجاحات ترقى إلى تطلعات المواطن العربي.

ثم أطلع ـ أيده الله ـ المجلس على نتائج استقباله رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول جوي ستيوارت بيتس.

تطور الأحداث الدولية

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن تطور الأحداث على الساحة الدولية، مندداً بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، مشدداً في هذا الشأن على ما ورد في اتصال خادم الحرمين الشريفين بدولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من أن هذه الأعمال الإرهابية تؤكد الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لاجتثاث ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، معرباً عن المواساة لحكومة وشعب بريطانيا وأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء.

إزالة تهديد « داعش»

كما رحب المجلس، بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي اختتم أعماله في واشنطن، وما تضمنه من تأكيد على اتحاد الدول الأعضاء على إزالة تهديد»داعش»، والتزامهم بمنهج شامل لهزيمة هذا التنظيم وشبكاته الدولية، وعزمهم على تعزيز جهود مكافحة التطرف والتجنيد للتنظيم وفروعه وتصميمهم على تكثيف الجهود وتسريعها من أجل القضاء عليه، مجدداً التأكيد على موقف المملكة المندد بالإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.

حماية التراث الثقافي

وبيّن أن مجلس الوزراء ، ثمن تبرع المملكة لصالح الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في فترات النزاع المسلح، وذلك خلال مؤتمر الجهات المانحة للصندوق، الذي عقد في باريس، معرباً عن ثقة المملكة بأن إنشاء هذا الصندوق سيسهم ـ بمشيئة الله ـ في المحافظة على الموروث الحضاري والثقافي العالمي، مقدراً في هذا الشأن مبادرة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، وما تقوم به منظمة اليونيسكو لحماية التراث العالمي .

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها محضر الاجتماع (الثاني عشر) للجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.

قرارات وموافقات المجلس

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 18 / 10 ) وتاريخ 25 / 4 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية السودانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 11 / 1437هـ. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في جمهورية جورجيا , والتوقيع عليه , ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غواتيمالا بسفير غير مقيم وتفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع (البروتوكول) اللازم لذلك.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 22 / 13 ) وتاريخ 9 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توجو في مجال خدمات النقل الجوي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل اسم برنامج (قوام) الخاص برفع كفاءة الانفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر الوارد في (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18 / 7 / 1437هـ , ليكون « البرنامج الوطني لرفع كفاءة الانفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)».

ووافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة جديدة إلى نموذج مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارات خارجية الدول الأخرى، الموافق عليه بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (346) وتاريخ 25 / 8 / 1435هـ ، تحمل الرقم (6) بالنص الآتي: « 6 – إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات»، ويعاد ترتيب فقرات نموذج المشروع تبعاً لذلك.

و بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 13 – 32 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 5 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

ومن بين تلك الترتيبات ما يلي:

1 – تُنشأ هيئة عامة تتولى أنشطة الملكية الفكرية في المملكة باسم «الهيئة السعودية للملكية الفكرية» ذات شخصية اعتبارية.

2 – يُشكَّل للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

3 – يكون للهيئة محافظ يعيّن بقرار من مجلس الإدارة.

ترقيات

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 – ترقية الدكتور / إبراهيم بن زيد بن محمد آل معدي على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.

2 – ترقية المهندس / فهد بن رشيد بن عبدالله المطرف على وظيفة (مهندس مستشار كهربائي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

3 – ترقية عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن العريني على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

4 – ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية وهم:

– هشام بن إبراهيم بن الناصر الضويان.

– الدكتور / زيد بن مخلد بن زيد الحربي.

– خالد بن محمد بن تركي السبيعي.

– خالد بن مبروك بن فهد الخالد.

– عبدالكريم بن سعد بن راشد بن باز.

– عيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان.

5 – ترقية سعيد بن محمد بن سعيد الغامدي على وظيفة (مستشار مالي)، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

6 – ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله البهدل على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

7 -ترقية خضر بن عبدالحميد بن يوسف سيد على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٤) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)