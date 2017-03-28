الملك في عمّان لتعميق العلاقات.. وحضور القمة العربية

الدمام ـ الشرق بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز العلاقات الثنائية، وحضور قمة جامعة الدول العربية المزمع عقدها غداً الأربعاء. وبُعيد ترؤسه مجلس الوزراء بحضور ولي العهد وولي ولي العهد؛ أصدر أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، قبل مغادرته، حفظه الله، إلى العاصمة الأردنية.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى المطار، كان في مقدمة مستقبليه أخوه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. كما كان في استقبال خادم الحرمين الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين والأمير حمزة بن الحسين والأمير هاشم بن الحسين و الأمير راشد بن الحسين. ومن الجانب السعودي؛الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

يرأس وفد المملكة في اجتماعات القمة العربية.. غداً

خادم الحرمين وملك الأردن يعقدان جلسة مباحثات رسمية

الرياض، عمان – واس أبناء الشعب الأردني اصطفوا على جنبات الطريق لتحية خادم الحرمين الشريفين

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية مساء أمس جلسة مباحثات رسمية في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمّان.

وجرى خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبُل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وعقب الجلسة أقام جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية مأدبة عشاء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ووزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضرها من الجانب الأردني، دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ودولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة ، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، و مستشار جلالة الملك للشؤون الأمنية، مدير دائرة المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ووزير الصحة الدكتور محمد الشياب، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير النقل حسين الصعوب، والممثل والمبعوث الخاص لجلالة الملك الدكتور باسم عوض الله.

ووصل خادم الحرمين الشريفين إلى عمّان أمس في زيارة للمملكة الأردنية الهاشمية، كما يرأس وفد المملكة في اجتماعات القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين المطار، كان في مقدمة مستقبليه – رعاه الله- أخوه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ثم قدم طفل وطفلة باقتي ورد بهذه المناسبة.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسين.

كما كان في استقباله – رعاه الله- صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان السعودي والأردني.

بعد ذلك استعرضت خمسة فصائل من حرس الشرف أمام الملك المفدى.وعقب استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صافح ملك المملكة الأردنية الهاشمية أصحاب السمو الأمراء والوزراء أعضاء الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين. كما صافح خادم الحرمين الشريفين مستقبليه كبار المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن فيصل وصاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن فيصل وصاحب السمو الأمير سلمان بن خالد بن فيصل وأعضاء السفارة السعودية في الأردن.

إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرافقه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامة خادم الحرمين الشريفين وسط ترحيب من أبناء الشعب الأردني الذين اصطفوا على جنبات الطريق لتحية خادم الحرمين الشريفين.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز. ويضم الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – كلاً من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان. كما وصل في معية الملك المفدى، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، والمستشار في الديوان الملكي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المكلف خالد بن عبدالعزيز السويلم. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر الرياض أمس للقيام بزيارة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تلبية للدعوة الموجهة إلى مقامه الكريم ـ أيده الله ـ من أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، كما يرأس ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ـ الثامنة والعشرين ـ التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية غداً. وكان في وداعه – حفظه الله- عند سلم الطائرة في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما كان في وداعه – رعاه الله – في صالة التشريفات بالمطار صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير خالد بن يزيد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٣) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)