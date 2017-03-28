العتيق: التبرع لوقف القرآن في الخفجي يدعم 3000 حافظ

وصف الداعية الشيخ سعد العتيق، تبرع المواطنين والجهات الخيرية لوقف القرآن بالخفجي بأنه دعم منهم لحفظة كتاب الله، وسيعود ريعه لافتتاح مزيد من الحلقات القرآنية بالمنطقة، وتغطية كافة متطلبات الحلقات من رواتب لمعلمي ومشرفي الحلق بالخفجي التي يبلغ عدد طلابها 3000 دارس ودارسة لكتاب الله.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها، أمس، لوقف القرآن التابع لجمعية تحفيظ القرآن بالخفجي «قارئ».

وأكد العتيق أهمية دعم الوقف في استكمال مسيرة الجمعية والحُفاظ بالمنطقة.

وزار العتيق مجمع حمود شحاذة القرآني التابع للجمعية، والذي يُعد من أبرز المجمعات بالمنطقة، حيث يضم 11 حلقة قرآنية ويستفيد منه أكثر من 150 طالبا، حاثاً الحافظين والمعلمين على التمسك بكتاب الله حفظاً ومنهاجاً، مشيداً بالبرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية في سبيل تحقيق حفظ كتاب الله، واطلع على رؤية الجمعية المستقبلية وأهدافها ومشاريعها.

وأشار إلى أثر برنامج «القارئ الصغير» في تعليم الأطفال كتاب الله، والدور الذي تقوم به الدور النسائية في تعليم النساء بالخفجي.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للجمعية حافظ العنزي، أن الجمعية أنجزت 40% من وقف القرآن الذي يتكون من عمارتين سكنيتين على أرض مساحتها 1700 متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 6.032.479 ريالا، وتبقى منها لإكمال المشروع 4.059.227 ريالا، مبيناً أن ريع وقف القرآن يُصرف في تعليم القرآن الكريم، وافتتاح مزيد من الحلق القرآنية بالخفجي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٨) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)