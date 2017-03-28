تمكّنت دوريات الأمن بمحافظة محايل عسير، مساء أمس الأول، من ضبط مصنع للخمور بأحد الأودية على طريق خميس البحر، حيث وجد في الموقع أربعة براميل سعة 350 لتراً من مادة العرق المسكر. كما ضبطت في موقع آخر، مصنعاً للخمور، حيث وُجد في الموقع برميلان سعة 350 لتراً من مادة العرق المسكر، إضافة إلى أدوات التصنيع. وأوضح قائد دوريات الأمن بمحايل المقدم يحيى علي عسيري، أنه تم إعداد المحاضر اللازمة وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم.
ضبط مصنعين للخمور في محايل عسير
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٧) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)
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