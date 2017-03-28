معرض لأبحاث طلاب «صيدلة جامعة عبدالرحمن بن فيصل»

افتتح مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش في مبنى المؤتمرات بالجامعة، أمس، معرض أبحاث التخرج لطلبة كلية الصيدلة الإكلينيكية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور غازي العتيبي، وعميد الكلية الدكتور مستور الغامدي، وعميد البحث العلمي الدكتور نايف المسعود.

وأشاد مدير الجامعة بأبحاث طلاب وطالبات كلية الصيدلة في المعرض، لافتاً إلى أن ما قدموه من أبحاث علمية هي نتيجة المخرجات المتميزة لكلية الصيدلة، التي ستشكل فارقاً مهماً في مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة الشرقية والمملكة. وأضاف «ما رأيناه من أبحاث يثلج الصدر ويبعث في النفس الغبطة والسرور، خاصة أنهم من طلاب الدفعة الأولى».

من جهته، ذكر عميد كلية الصيدلة الإكلينيكية الدكتور مستور الغامدي، أن عدد المشاركات بلغ 21 مشاركة للطالبات وثماني مشاركات للطلاب، مبيناً أن كل طالب مشارك قدم ملصقات علمية تتحدث أغلبها عن الصيدلة واستعمال الأدوية وعلاقتهم بالأطباء والقطاع الخاص.

وبين أن عدد المتوقع تخرجهم يبلغ 21 طالبة، وثمانية طلاب، متمنياً أن يكون المعرض تحفيزاً للطلاب نحو البحث العلمي.

من جهة أخرى، انطلقت في كلية الآداب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أمس الأول، فعاليات برنامج الأسر المنتجة الذي ينظمه قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، ويستمر حتى الخميس المقبل في الساحة المتعددة الأغراض بالكلية، بحضور عميدة الكلية الدكتورة أميرة الجعفري، ورئيسة قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الأستاذة الدكتورة فريال الهاجري، وعدد من وكيلات الكلية، ورئيسات الأقسام التعليمية، وعضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات.

وقالت الدكتورة أميرة الجعفري إن الفعالية جاءت رغبة من الكلية في مد جسور التواصل مع الأسر المنتجة واستضافتها لدعمها وتشجيعها ومشاركة إبداعاتها العملية سواء كانت مأكولات وأعمالاً يدوية واكسسوارات خاصة بالسيدات. من جهتها، أوضحت الأستاذة الدكتورة فريال الهاجري أن فعالية اليوم الأول حضرها 1500 طالبة، مضيفة أن عدد الأسر المشاركة بلغ نحو 35 أسرة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (٧) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)